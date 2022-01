Sheila blessée, l'année commence mal : "chute idiote" et passage au bloc

2022 aurait pu mieux commencer pour Sheila... Ces derniers jours, la chanteuse avait pourtant adressé plusieurs messages enjoués à ses abonnés Instagram pour leur souhaiter une bonne année. Mais ce 5 janvier, la star de 76 ans a confié avoir été récemment opérée après une mauvaise chute à vélo. Son concert à venir, qu'elle attendait avec impatience, s'en retrouve malheureusement perturbé.

"Bonjour à tous, j'espère que les fêtes et le début de l'année se sont passés dans la joie et la bonne humeur, entourés de ceux que vous aimez. Pour moi, vous me connaissez, la fin de l'année fut agitée. Un petit tour de vélo, une chute idiote, et catastrophe... Fissure au col du fémur ! Opération dimanche dernier, début d'année Rock'n'roll", a ainsi expliqué l'interprète de Spacer. Je tiens à remercier tout le personnel soignant de @hopitalpitiesalpetriere pour leur gentillesse, leur dévouement, leur efficacité et leur sourire."

Sheila a ajouté que son concert prévu le 22 janvier prochain à la Teste-de-Buch (Gironde) est donc reporté au 2 avril. "Ne perdons pas le moral..." Sans surprise, de nombreux fans ont réagi et souhaité à leur idole des Yéyés un prompt rétablissement, elle qui a déjà fait face au décès de son ex-mari Yves Martin en juin dernier.