Sheila en guerre avec la veuve de son fils : Sylvie Ortega lui déclare sa flamme... maladroitement !

Ça me rend hystérique...

Elles se déchirent depuis la mort de Ludovic Chancel et se considèrent, l'une l'autre, responsable de cette disparition très prématurée - il est décédé le 7 juillet 2017, à l'âge de 42 ans, des suites d'une surdose de cocaïne. Mais s'il y a bien une chose qui les réunit, c'est le manque. Ce n'est pas la première fois, donc, que Sylvie Ortega tend une main à Sheila, malgré les conflits familiaux. En 2021, alors que l'artiste sortait son album Venue d'ailleurs, dont le titre Cheval d'Ambre dédié à son fils, Sylvie avait ouvertement applaudit les propos de sa belle-mère, publiquement, sommant tout le monde de cesser de parler de son défunt époux."On raconte tout et n'importe quoi, on lui invente des vies, expliquait la chanteuse sur le plateau de l'émission Quotidien. C'est un homme qui a fait des conneries, comme beaucoup d'autres. Mais j'estime qu'aujourd'hui, il mérite d'être en l'air, qu'on le laisse en l'air et qu'on arrête de vilipender sur lui, parce que ça me rend hystérique..."