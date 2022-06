Shirley Bousquet amoureuse : qui est son très séduisant chéri Charles-Henri Watine ?

Trouver l'amour avec une personne totalement étrangère au métier a été salvateur : "Je suis importante aux yeux de Charles, je découvre enfin que ça peut arriver pour un homme, que j'occupe la place centrale dans sa vie. Et qu'il occupe la même pour moi." Tombés très vite amoureux, Shirley Bousquet et Charles-Henri Watine mettent toutes les chances de leur côté pour avoir un enfant rapidement : "On a commencé les FIV pour ne pas que les années défilent. Une, puis deux. Sans succès. C'était panique à bord. J'allais partir faire décongeler mes ovules à l'étranger, quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Ç'a été une joie absolue et un soulagement d'y arriver naturellement."

Le 21 juin 2018, ils deviennent les parents de Sören. À bientôt 4 ans, le petit garçon fait le bonheur de ses parents. Shirley Bousquet n'hésite d'ailleurs pas à partager les doux moments passés en famille et les instants de complicité partagés avec son fils sur son compte Instagram (voir diaporama). En plus d'être un super compagnon pour l'actrice, Charles-Henri est aussi un super papa moderne qui s'occupe de son fils quand maman est sur les tournages : "J'ai de la chance d'avoir mon homme qui gère la situation d'une main de maître. Je pars détendue car je sais qu'il assure. Sinon, ma maman vient l'aider quand je m'absente trop longtemps. (...) J'essaie de ne jamais partir plus de cinq jours et de rentrer le week-end pour être avec eux." L'amour à trois, finalement, c'est encore mieux qu'à deux !