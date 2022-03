"Il me repoussait, c'était violent" : Shirley Bousquet "boudée" par son fils, elle s'explique

Son agenda professionnel est désormais plein à craquer mais Shirley Bousquet se donne une règle : celle de ne jamais partir de la maison plus de cinq jours. Il faut dire qu'elle a retenu la leçon. La distance avec Sorën est difficile à gérer pour tout le monde et l'actrice espère bien exercer son métier sans que personne n'en souffre pour autant. "La première fois que je suis partie en tournage, j'ai versé ma petite larme dans le train, se souvient-elle. Sören avait 8 mois, j'avais l'impression de l'abandonner. Les deux premières années, il me boudait quand je revenais. J'avais envie de le prendre, le renifler et il me repoussait, c'était violent. En revanche, avec mon métier, je reste parfois un mois entier à la maison, je peux alors me consacrer à lui matin, midi et soir..."

Retrouvez l'interview de Shirley Bousquet dans le magazine Paris Match, n°1503 du 31 mars 2022.