Shirley Bousquet : Tendre moment en famille avec son fils Soren et son chéri Charles-Henri

Il était grand temps de prendre des vacances ! Shirley Bousquet, héroïne de France 2, a décidé de prendre un peu de recul, en ce mois d'août 2021, en quittant brièvement les plateaux de tournage de la série Un si grand soleil. L'interprète de Laëtitia Maisant n'a toutefois pas abandonné l'idée de profiter de ses rayons. En compagnie de son compagnon Charles-Henri Watine, et de leur fils de 3 ans baptisé Soren, la comédienne est partie se détendre du côté du Cap Ferret, en Nouvelle-Aquitaine, en attendant la reprise.

Et là, ça a été une évidence

Son coeur ne bat pas, dans la vraie vie, pour le séduisant Maître Serge Levars - Laurent Frattale. Depuis des années, c'est auprès d'un certain Charles-Henri Watine qu'elle conjugue le verbe aimer. Et cette histoire n'aurait jamais pu avoir lieu sans un petit coup de pouce du destin... en tout cas celui d'une amie. "J'avais 39 ans passés quand elle a voulu me présenter son frère, racontait l'actrice au magazine Gala. Et là, ça a été une évidence. Je ne vous cache pas que physiquement, je le trouve très beau. De plus, il était drôle, attentionné, prévenant : toutes les qualités que je n'osais espérer chez un homme. Jusqu'à présent, j'avais fréquenté des hommes qui ne voulaient pas s'engager, qui faisaient toujours passer leurs passions avant moi, souvent des gens de mon métier qui comparaient leur réussite avec la mienne. Charles et mon cadeau."