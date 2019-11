Shirley Bousquet en famille : l'éclate à la plage avec Charles et leur fils

Pour certains, c'est l'heure de préparer les vacances au ski, quand d'autres se la coulent douce au soleil. C'est le cas de Shirley Bousquet.

La comédienne de 43 ans s'est affichée dans un décor paradisiaque sur Instagram. Au programme, sable fin, ciel bleu et mer turquoise. L'ex-star de Caméra Café n'est pas seule sur la photo publiée le 27 novembre 2019, mais accompagnée des deux femmes de sa vie : son compagnon Charles et leur fils Soren âgé d'un an et demi. Le trio apparaît en tenue légère (de rigueur) en train de sauter, pour le plus grand plaisir du garçon qui présente un adorable sourire. Shirley Bousquet a localisé cette jolie photo de famille à Preskil Island Resort, qui se trouve à l'Île Maurice. "Portrait de famille...comme une marque de fabrique !!", a commenté la comédienne en légende.