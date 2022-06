Shirley Bousquet et Aïda Touihri en famille : croisière pleine de rebondissements à Paris !

Ce mercredi 29 juin 2022 se tenait à Paris l'événement La croisière Miraculous inspirée du dessin animé Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir. De nombreuses personnalités étaient présentes à bord de la croisière dont l'ex-Miss France Sophie Thalmann, la chanteuse Lou, Jérémy Zag, le créateur de Miraculous : les aventures de Ladybug et Chat Noir et PDG de Zag Entertainment, Santiago Casariego alias Santi, la journaliste Aïda Touihri accompagnée de sa fille Jenna ainsi que l'actrice Shirley Bousquet accompagnée de son séduisant compagnon Charles-Henri Watine et leur fils Sören, 4 ans. Tous se sont réunis au pied de la tour Eiffel et sous le soleil !

Vêtue d'une robe estivale en jean et lunettes de soleil sur les yeux, Aïda Touihri est apparue tout sourire et décontractée avec sa fille de 4 ans visiblement épanouie et émerveillée. Tout comme Shirley Bousquet, vêtue quant à elle d'une veste verte avec son chéri Charles-Henri et sa chemise blanche très tendance et leur fils lui aussi en tenue d'été avec un polo bleu ciel, un short et une paire de baskets blanches.

Shirley Bousquet plus amoureuse que jamais à 46 ans

Avec sa petite famille et très complice avec son chéri Charles-Henri avec qui elle est en couple depuis sept ans, Shirley Bousquet semble plus amoureuse que jamais à 46 ans. Au point que l'actrice de la série Un si grand soleil sur France 2 estime avoir enfin trouvé chaussure à son pied avec le père de son fils Sören, comme elle l'a expliqué au magazine Gala en juillet 2018 : "Je ne vous cache pas que physiquement, je le trouve très beau. De plus, il était drôle, attentionné, prévenant : toutes les qualités que je n'osais espérer chez un homme. Jusqu'à présent, j'avais fréquenté des hommes qui ne voulaient pas s'engager, qui faisaient toujours passer leurs passions avant moi, souvent des gens de mon métier qui comparent leur réussite avec la mienne. Je suis importante aux yeux de Charles-Henri, je découvre enfin que ça peut arriver pour un homme que j'occupe la place centrale dans sa vie. Et qu'il occupe la même pour moi."