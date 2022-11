Shy'm maman : rares moments privilégiés avec son fils Tahoma, bientôt 2 ans et déjà bien dégourdi !

Quand il se balade en poussette avec maman, Tahoma teste la promenade du chien Monroe et pointe du doigt toutes les choses qu'il croise. Une fois rentré à la maison, il s'installe aux fourneaux pour aider les parents à préparer à manger. Et quand la cuisine ne l'intéresse pas, ce sont les paroles du titre Corps d'Yseult, fredonnées par maman, qui le font réagir et gazouiller comme jamais. Des moments rares et trop mignons que les fans n'ont pas manqué de savourer dans les commentaires : "Beaucoup trop de cute par ici", "Bisous à toi Shy'm et un plus gros au petit boy", "Hâte de te voir sur scène, bisous à toi et à ton fils", "Trop de mignonnerie par ici." Pas de doute, Tahoma fait déjà l'unanimité.