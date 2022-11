Fabienne Carat confrontée à une difficulté de taille avec sa fille : "C'est cruel et très dur"

L'année se termine en beauté pour Fabienne Carat. La comédienne a peut-être dit adieu à Plus belle la vie - elle l'avait quittée en fin 2020 -, la série qui la fait connaître, mais elle n'en est pas moins malheureuse pour autant. Bien au contraire. Fabienne Carat croule sous les projets. Professionnellement parlant, elle vient de sortir un nouveau single, intitulé Désolée, trois ans après Wake Up et se relance dans le one-woman show, après L'amour est dans le prêt. En septembre prochain, Fabienne Carat montera sur scène pour présenter son spectacle, Née de père trop connu. Côté privé, l'actrice de 43 ans est au top. Si la maman de Céleste voit son bébé grandir trop vite, elle peut compter sur le soutien et l'amour d'Alain, son compagnon, papa de deux enfants aussi, pour l'épauler dans son rôle de maman et jouer le rôle de père pour la petite fille.

Fabienne Carat ne l'a jamais caché : elle savait que le père de sa fille n'assumerait pas. Une absence qu'elle ne regrette pas vraiment, elle qui était tout à fait consciente de ce qui l'attendrait : "Je n'ai pas de regret car je ne suis pas décisionnaire. À part accepter la situation, je n'ai pas pu faire grand-chose. Je ne veux pas forcer les gens. La porte est ouverte, je ne juge personne et encore moins lui. Il viendra quand il aura envie. S'il n'est pas prêt, je ne peux rien y faire", confiait-elle dans les pages de Gala. Plusieurs mois plus tard, la comédienne n'a toujours pas changé de position. Si elle n'empêchera pas le père de Céleste de venir rencontrer sa fille, elle a néanmoins fait part d'un regret sur le plateau de Touche pas à mon poste.