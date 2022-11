Shy'm, tenue osée pour ses 37 ans : les fesses à l'air et en strass pour sa fête, elle s'éclate !

Shy'm, Tamara Marthe de son vrai nom, s'est fait connaître du grand public en 2005 grâce à sa collaboration avec K'Maro sur Histoire de Luv'. Le début de la gloire pour la jeune femme martiniquaise. L'année suivante, elle sort son premier single, Femme de couleur, en hommage à ses origines antillaises, pour ne plus jamais rester dans l'ombre. La jolie brune a multiplié les albums, les tournées, les enregistrements en studio mais pas que. Outre la musique et la danse, l'une de ses grandes passions (elle a d'ailleurs remporté la saison 2 de Danse avec les stars et a été l'un des membres du jury), Shy'm a aussi fait ses premiers pas dans la comédie pour les besoins de la série Profilage.

Ce succès et ses nombreux projets, elle les combine avec une vie privée au sommet. Si elle ne pipe jamais mot concernant son boyfriend, elle est en revanche plutôt partageuse en ce qui concerne son fils. En janvier 2021, après avoir annoncé sa grossesse en musique grâce à la sortie du clip Boy, Shy'm donnait naissance à son premier enfant, un garçon, dont elle s'est fait tatouer le prénom (Tahoma) sur le cou. Un bel hommage qu'elle ne regrette pas et qu'elle compte bien garder toute sa vie, malgré les années qui défilent.

Shy'm, décomplexée pour son anniversaire !

Ce lundi 28 novembre, Shy'm a célébré ses 37 printemps. Hors de question de rester toute seule pour l'occasion. La belle a réuni ses plus proches amis pour faire la fête et marquer le coup. Au programme : musique, bar et boissons à gogo. Mais surtout, un 31 un peu particulier pour la reine de la soirée !