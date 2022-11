Shy'm amincie de 17 kilos : elle dévoile comment elle a perdu du poids après la naissance de son fils

Le 22 janvier 2023, le fils de Shy'm fêtera déjà ses 2 ans ! Mais en attendant ce glorieux jour pour Tahoma, c'est sa maman qui souffle ses bougies puisqu'elle a 37 ans ce 28 novembre. Très épanouie dans son rôle de maman dont elle fait partager de tendres moments sur Instagram, elle a aussi réussi à retrouver rapidement sa silhouette impeccable après la naissance de son bébé. Quel est donc son secret ?

Shy'm a dévoilé dans un clip, Boy, qu'elle était enceinte. Pas question toutefois pour elle de dévoiler le visage de sa progéniture, ni celui du papa. L'ex-compagne du joueur de tennis Benoît Paire garde son nom secret pour préserver sa vie privée, elle qui a subi l'exposition de son ex-couple avec le sportif et même des rumeurs avec un candidat de Danse avec les stars, Terence Telle. Celle qui est maman depuis deux ans veut protéger son jardin secret et maîtriser ce qu'elle en dévoile. Mais si on n'a jamais vu le minois de son garçon ni du papa, elle a accepté de faire des révélations sur son corps post-accouchement.

Grosse motivation

Avec sa grossesse, Shy'm a vécu des transformations physiques plus ou moins compliquées à gérer. Elle a connu comme beaucoup la chute de cheveux, laissant ses extensions en attente pour ne pas les fragiliser plus, mais aussi la ligne pigmentée au niveau de son ventre - qu'elle considère comme un doux souvenir - et le poids supplémentaire pris durant ces neuf mois avec un petit être qui grandit dans son ventre.

C'est dans Télé-Loisirs qu'elle était revenue sur ce qui lui a permis d'affiner sa silhouette revenue comme avant : "Perdre mes kilos de grossesse a été une grosse motivation. J'avais pris 17 kg. Là, j'ai tout reperdu : je crois que l'allaitement a beaucoup aidé, puis le stress et la fatigue ont eu raison des derniers kilos. J'ai repris une hygiène alimentaire plus saine, aussi avec des produits protéinés. Sinon, je ne suis pas hyper-sportive mais j'ai des phases durant lesquelles je me donne à fond : il y a eu la danse, la boxe... Au-delà de la ligne, c'est important pour la santé physique et mentale."