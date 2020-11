Sigourney Weaver : Charlotte Simpson, sa discrète fille dans le show business

Pour conclure cette 4e saison en beauté, Dix pour cent (France 2) s'est offert une actrice américaine A-list à Hollywood : la formidable Sigourney Weaver, âgée de 71 ans. Cette dernière incarne son propre rôle et donne des sueurs froides à son agent Andréa Martel, incarnée par Camille Cottin ! Dans la vraie vie, la star d'Alien et Avatar peut elle aussi donner de précieux conseils après une carrière d'un demi-siècle. Surtout à sa fille Charlotte, qui travaille comme elle dans le show business...

Mariée depuis 1985 au metteur en scène Jim Simpson, avec qui elle vit une belle histoire loin des projecteurs, Sigourney Weaver a eu une fille : Charlotte, née le 13 avril 1990. En 2002, elle avait fait ses premiers pas au cinéma dans le film The Guys... réalisé par son papa et donnant la réplique à sa célèbre maman. Puis elle avait tranquillement continué sa scolarité, allant à l'université à partir de 2008. La petite famille vit de longue date à New York. "C'est pire à vivre pour moi que pour elle. Elle se porte très bien sans moi (...) Elle est ma seule enfant car je m'y suis mise tardivement et je voulais rester à la maison et m'amuser avec elle", confiait-elle à l'époque à USA Today.

Plus tard, elle avait une nouvelle fois évoqué sa belle relation avec sa fille Charlotte auprès de The Guardian et déclarait : "Je suis un peu collante... Je ne sais pas pourquoi je ne rends pas ma fille complètement folle mais elle ne pourrait pas être plus gentille ! Elle est vraiment adorable avec le fait que je sois très attachée à elle. Nous n'avons jamais eu cette période que je redoutais pendant laquelle nous ne nous serions plus entendues."

Après ses études, Charlotte Simpson est retournée dans l'industrie du divertissement. A partir de 2013, elle multipliait les casquettes. Sur la web série Kelsey elle a ainsi refait l'actrice mais s'est également illustrée comme assistante de réalisation indique sa fiche IMDB. L'année d'après, elle collaborait au film à petit budget Summit comme maquilleuse et responsable de la lumière. En 2019, à l'occasion d'une interview de Sigourney Weaver pour Woman's Weekly on apprenait que sa fille terminait sa préparation à un diplôme universitaire d'écriture créative.