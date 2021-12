Silex placé en détention : le rappeur de 23 ans accusé de proxénétisme et viol en réunion

La victime détaille ensuite son calvaire, qui a duré 10 jours. Elle explique s'être rapprochée d'une jeune femme de 18 ans prénommée Meriem sur le réseau social Snapchat. Meriem, également professionnelle du sexe, l'invite à Paris. Elle lui aurait même payé son billet de train. Les deux copines discutent et évoquent la possibilité de se prostituer.

Laila a accepté l'invitation de Meriem. Arrivée le 7 juin à Gare de Lyon, la victime présumée est accompagnée dans un appartement de Pontoise. On l'y oblige à se déshabiller pour prendre des photos, qui seront ensuite publiées par Meriem sur un site dédié aux annonces prostitutionnelles. Laila est autorisée à utiliser son téléphone uniquement pour rassurer ses proches, sous l'oeil de Meriem, la rabatteuse présumée.

Dans ce logement de Pontoise, Laila serait resté enfermée pendant 2 jours et y aurait été violée. Silex y serait passé pour s'assurer que tout allait bien. Elle accuse l'artiste originaire de Gonesse d'avoir perçu l'argent des rapports sexuels contraints et tarifés. Laila assure ensuite avoir été victime de violence, ligotée et étouffée avec un oreiller au point de perdre connaissance, après avoir refusé de faire une passe. Elle se serait réveillée dans le coffre d'une voiture.

Le 17 juin à 9h, la victime présumée (prénommée Laila) téléphone au commissariat d'Orange, dans le Vaucluse. Elle indique aux policiers qu'elle a été enlevée, séquestrée et violée en région parisienne, et que ses ravisseurs l'ont conduite jusque dans le Vaucluse et qu'elle est parvenue à leur échapper. Réfugiée chez une amie, les agents en intervention la retrouvent et l'emmènent à l'hôpital. Laila est examinée et affiche également des traces de coups et de brûlures. En revanche, aucune stigmate de violence sexuelle.

Silex et ses complices ont été interpellés à leurs domiciles le 19 octobre. Les trois hommes reconnaissent avoir eu des rapports sexuels avec Laila mais assurent qu'elle était consentante, et nient toutes les autres accusations de proxénétisme.