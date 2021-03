Simon Baker en couple après le divorce : officialisation avec sa compagne, Laura May Gibbs

Ainsi, les internautes ont découvert que Laura May Gibbs accompagnait son célèbre compagnon pour la promotion de son nouveau film, High Ground. L'ancien héros de la série Mentalist interprète cette fois le rôle d'un policier prénommé Travis, impliqué dans le massacre d'une tribu indigène. Le long métrage inspiré de faits réels est sorti en salles en Australie le 28 janvier dernier. Il avait été projeté au Festival de Berlin un an plus tôt.

À défaut d'une avant-première avec tapis rouge où Simon et Laura pourraient réaliser leur première apparition officielle, les deux tourtereaux y parviennent dans un cadre plus modeste. Le couple a été surpris ensemble pour la première fois au début du mois de mars. Le comédien et la créatrice de mode ont été photographiés à la plage, profitant d'un après-midi ensoleillé. Tactiles et affectifs, Simon Baker et Laura May Gibbs ont laissé peu de place de doute.

Simon Baker et son ex-épouse Rebecca Rigg ont annoncé leur séparation en janvier 2021. La rupture a en réalité pris effet au mois d'avril 2020. Ils s'étaient mariés le 2 octobre 1998 et ont ainsi mis fin à un mariage qui a duré 21 ans. Ensemble, Simon et Rebecca ont eu trois enfants, Stella (27 ans), Claude (22 ans) et Harry (19 ans).

"Nous restons bons amis et nos trois enfants resteront toujours la chose la plus importante de nos vies", avaient-ils fait savoir dans un communiqué commun à l'annonce de leur divorce. Les enfants déjà grands, la question d'une éventuelle pension alimentaire est déjà réglée.