Simon Baker : Le Mentalist a retrouvé l'amour, une nouvelle conquête beaucoup plus jeune

Et voilà, Simon Baker n'est déjà plus disponible. L'acteur australien, ex-star de la série Mentalist, vit une nouvelle romance. Le 10 mars 2021, le site de People a partagé une photo de lui s'amusant dans les vagues avec une très jolie brune. Des clichés pris en réalité en mars et également partagés par Adelaidenow.com.

En janvier dernier, on apprenait le divorce de Simon Baker d'avec sa femme Rebecca Rigg, après vingt-neuf années d'union. Un exploit dans le show busines... Mais, plutôt que de se morfondre, le beau gosse croque la vie à pleines dents. L'acteur âgé de 51 ans semble désormais amoureux d'une nouvelle femme, identifiée comme étant la designer Laura May Gibbs. Les deux complices ont été vus discutant et jouant dans l'eau, à la plage, du côté de Byron Bay en Australie.

Laura May Gibbs, âgée de seulement 36 ans, est la fondatrice de la marque de vêtements et de produits lifestyle de luxe Nagnata. Une marque qu'elle gère depuis son lancement en 2014 en duo avec sa soeur Hannah dans des locaux situés à Byron Bay. La créatrice possède aussi une ferme à quelques kilomètres, dans le village de Nashua. Les pièces vendues par sa société sont disponibles depuis 2017 auprès des enseignes Net-A-Porter, Selfridges et Goop.