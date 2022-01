Simon Cowell et Lauren Silverman fiancés : une demande en mariage follement romantique

Le présentateur star de télé Simon Cowell s'est fiancé à Lauren Silverman après 13 ans de vie commune, dévoile Page Six.

Le magazine révèle que Simon Cowell, 62 ans, a demandé la main de la belle floridienne de 44 ans dans un escapade à la Barbade, où l'ancien juge de l'émission American Idol et X Factor possède une maison. L'ex vedette du programme s'est agenouillé devant le fils du couple de 7 ans, Eric et le premier fils de Lauren, Adam, né d'une précédente union. Une scène digne d'un conte de fée pour la petite famille de celui qui s'était blessé gravement au dos en 2020. L'entourage de Simon Cowell n'a pas encore commenté la nouvelle.

Les futurs mariés se sont rencontrés en 2004 alors que Lauren Silverman était encore mariée au magnat de l'immobilier Andrew Silverman, un bon ami de Simon. Le couple a divorcé en 2013 après 10 ans de mariage, au moment où Simon et Lauren ont officialisé leur relation. L'animateur de télé, qui a perdu 10 kilos en 2019, a reconnu avoir entretenu une liaison avec Lauren à l'époque où elle était encore mariée avec Andrew, 45 ans.

Simon Cowell s'était confié sur le sujet il y a quelques années : "Ce n'est pas quelque chose dont je suis fier, je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit... mais c'est arrivé et ensuite vous avez un bébé et quand vous regardez le bébé vous vous rendez compte que c'est la conséquence du passé." Avant Lauren, Simon a été en couple avec la journaliste de divertissement Terri Seymour et a eu des relations avec Carmen Electra et la chanteuse pop Dannii Minogue.

Pour OK! Grande-Bretagne la vedette de télé anglaise, auquel on doit la révélation Susan Boyle, a confié que le confinement de l'épidémie de la Covid a été un élément déclencheur et lui a fait prendre conscience que sa relation avec Lauren était très spéciale : "La Covid 19 a été le véritable test. Comme tout le monde, nous étions confinés pendant un long moment et c'est là que tu réalises si tu es bien ou non en compagnie de l'autre (...) Et nous l'avons vraiment été. Les sentiments sont toujours bien présents. Nous sommes plus proches que jamais."