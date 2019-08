Susan Boyle : Transformée et radieuse, 10 ans après Britain's Got Talent

Le 11 avril 2009, le monde découvrait Susan Boyle en audition dans Britain's Got Talent. Dix ans plus tard, elle a fait son retour sur le plateau de l'émission qui l'a révélée. La chanteuse a sorti le grand jeu et épaté les juges Gabrielle Union et Julianne Hough.

Mardi 20 août 2019, un nouveau direct d'America's Got Talent, la version américaine de Britain's Got Talent, était diffusé sur la chaîne NBC. Les candidats en lice ont exécuté de nouveaux numéros devant le jury composé de l'actrice Gabrielle Union, de la danseuse Julianne Hough, de Howie Mandel et Simon Cowell. Les jurés ont également reçu Susan Boyle, finaliste de la compétition America's Got Talent: The Champions.

La chanteuse britannique de 58 ans était l'invitée spéciale de cette émission consacrée aux quarts de finale d'America's Got Talent. Elle a interprété I Dreamed A Dream, extraite de la comédie musicale Les Misérables, qu'elle avait déjà reprise lors de sa première audition à Britain's Got Talent. La boucle est bouclée !