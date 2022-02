Simone Biles est fiancée : la jeune championne dévoile son énorme bague

Que les Jeux olympiques de Tokyo furent compliqués pour Simone Biles... Attendue comme l'une des grandes stars de la compétition et immense favorite après ses 4 médailles d'or à Rio en 2016, l'Américaine de 24 ans était censée éblouir les spectateurs avec de nouvelles prestations de grande classe. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu pour la jeune femme, victime de problème de santé mentale et qui n'était pas en état pour reproduire d'aussi belles performances qu'il y a quatre ans. Résultat, une médaille d'argent et une médaille de bronze pour la gymnaste qui tente depuis de se reconstruire, elle qui a été agressée sexuellement lorsqu'elle était plus jeune.

Après une relation de près de trois ans avec le gymnaste Stacey Ervin Jr, Simone Biles vit un véritable conte de fée depuis août 2020 au côté de Jonathan Owens, son compagnon. Et la gymnaste a un faible pour les sportifs puisqu'il s'agit d'un joueur de football américain de 26 ans qui évolue dans la ligue professionnelle américaine. Une histoire qui vient de prendre un nouveau tournant puisqu'après moins de deux ans de relation, Jonathan vient de demander Simone en mariage ! Les deux tourtereaux en ont fait l'annonce via leurs réseaux sociaux respectifs.

J'ai déjà hâte de passer toute ma vie et encore plus avec toi, tu es tout ce que j'ai toujours rêvé et plus encore !

La jeune femme, suivie par plus de 6,9 millions d'abonnés sur Instagram, a dévoilé des photos de l'évènement, dont sa magnifique bague sertie d'un gros diamant. Installés sous le porche d'un pavillon extérieur, Jonathan Owens s'agenouille pour faire sa demande devant une Simone Biles aux anges. "LE OUI LE PLUS FACILE", s'exclame-t-elle en commentaire, avant de faire part de sa joie : "J'ai déjà hâte de passer toute ma vie et encore plus avec toi, tu es tout ce que j'ai toujours rêvé et plus encore ! Allons nous marier mon FIANCÉ". Une nouvelle qui a visiblement beaucoup plus aux internautes qui sont déjà plus de 2,5 millions à avoir aimé la publication en moins de 24 heures.