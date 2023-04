Slimane : Robe à col brodé et socquettes girly, rare cliché de sa fille Esmeralda

Depuis quelques mois, la vie de Slimane a totalement changé. Devenu papa d'une jolie petite fille prénommée Esmeralda, le chanteur savoure chaque jour avec sa poupée qu'il n'affiche que très rarement sur les réseaux sociaux. Née en janvier 2023, la fillette a un surnom qui résume bien à quel point elle a illuminé la vie de son papa puisqu'il la surnomme "mon soleil". C'est ce que l'interprète du titre Versus a révélé en partageant un cliché de son enfant le 9 avril 2023. Sur la photographie, on découvre la fillette habillée dans une adorable robe orange à col brodé de fleurs jaunes. Esmeralda porte également de craquantes petites chaussettes blanches et est coiffée avec un élastique jaune, raccord avec sa tenue (voir le diaporama). Bref, un sens du style déjà inégalable !

Sur Instagram, Slimane fait régulièrement de belles déclarations d'amour à sa fille, née prématurée. L'ancien acolyte de Vitaa avait alors eu beaucoup de peurs et de craintes concernant la santé de son enfant. "Je suis devenu papa d'une petite fille incroyable, un petit ange, qui est née pratiquement deux mois à l'avance et qui est à l'hôpital depuis un mois [...] J'espère que je serai le meilleur des papas et je ferai tout pour l'être", avait-il expliqué sur le réseau social.

On est très heureux

Au cours de l'émission Un dimanche à la campagne, il avait également révélé que sa fille avait été en service de néonatalité durant deux mois. "Son coeur avait du mal à fonctionner tout seul et j'ai passé deux mois à regarder l'écran. C'est très angoissant. On est très heureux, c'est le plus beau jour de notre vie, et d'un seul coup on nous dit : 'Ok, c'est le plus beau jour de ta vie mais en fait ça va pas et il faut s'inquiéter'. J'ai passé deux mois à regarder si ça descendait pas, et à chaque biberon, ça descendait...", avait-il confié face à Frédéric Lopez.

Depuis, tout est rentré dans l'ordre et l'interprète du titre Belle est devenu un papa idéal. Une fille qui a aussi calmé toutes les angoisses de son papa qui ne parvient même plus désormais à se rappeler comment il a pu vivre sans elle : "Ça m'a calmé, apaisé. Mes peurs, mes inquiétudes sont pour ma fille aujourd'hui. Ma vie ne tourne qu'autour d'elle pratiquement". Un tout nouvel homme !