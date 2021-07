Slipknot : Mort de Joey Jordison, batteur du groupe de heavy metal

Joey Jordison était un des membres fondateurs de Slipknot. Il a quitté le groupe de heavy metal en 2013 pour "raisons personnelles", puis révélé des années plus tard qu'une maladie neurologique l'avait poussé à prendre cette décision. "Je suis tombé très très malade avec une maladie horrible qui s'appelle myélite transverse. J'ai perdu mes jambes. Je ne pouvais plus jouer. C'était un genre de sclérose en plaques, une maladie que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Je m'en suis remis, je suis allé en salle de sport et suis retourné en thérapie pour vaincre cette m**de", avait-il expliqué lors des Metal Hammer Golden Gods Awards, en 2016.

La mort est une tragédie de plus pour Slipknot. En 2015, les frères Mick et Andrew Thompson ont été admis aux urgences après une bagarre à l'arme blanche. La même année, le bassiste du groupe a été emmené à l'hôpital en plein concert. Plus récemment, en 2019, la fille du chanteur et percussionniste Shawn Crahan, Gabrielle, est morte d'une overdose. Elle avait 22 ans.