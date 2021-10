Snoop Dogg en deuil : sa mère Beverly Tate est morte, son hommage vibrant

Beverly Tate, la mère de Snoop Dogg, est décédée. Dimanche, le rappeur américain a publié une série de photos en hommage à sa maman décédée, sur Instagram. "Merci maman de m'avoir eu. Merci dieu de m'avoir donné un ange comme mère", a-t-il écrit. L'OG de 50 ans ne s'est pas épanché sur les causes de la mort de sa mère. Le père de Snopp Dogg, Vernell Tate, a également confirmé le décès.

Beverly Tate était hospitalisée depuis le mois de mai, comme l'avait appris son fils sur les réseaux sociaux. Snopp Dogg et ses deux frères lui rendaient visite régulièrement. "Moi et mes frères ont rendu visite à maman aujourd'hui et elle a ouvert ses yeux pour nous voir et nous dire qu'elle se battait encore", avait-il appris sur le réseau social, tout en publiant une photo d'elle sur son lit d'hôpital.

Snoop Dogg était très proche de sa maman. Elle continuait de lui apprendre de belles leçons de vie tout en le conseillant sur sa carrière. Beverly Tate l'avait convaincu de s'excuser auprès de la journaliste Gayle King après un commentaire sur Kobe Bryant au sujet des agressions sexuelles dont il était coupable. "Ma mère m'a élevé dans l'église et m'a toujours appris à respecter les femmes. Elle m'a dit certaines choses et ça m'a rappelé ce que c'était d'être un enfant. Quand ta mère te fait sentir comme un petit garçon, c'est là que tu sais que tu dois te ressaisir", avait-il confié à l'époque.