Kobe Bryant : Une journaliste prise a partie pour avoir évoqué l'affaire du viol

Après l'émission, la journaliste Gayle King a été violemment prise à partie sur les réseaux sociaux, recevant une volée de bois vert d'anonymes, mais aussi de personnalités américaines comme 50 Cent, Snoop Dogg ou Vivica A. Fox.

Le lendemain de la diffusion de l'émission, la journaliste a donné son point de vue dans une vidéo postée sur Instagram et intitulée My perspective. "J'ai lu les commentaires sur l'interview que j'ai faite avec Lisa Leslie à propos de Kobe Bryant. Et je sais que si je n'avais vu que l'extrait que vous avez vu, je serais aussi très en colère contre moi. Je suis mortifiée, je suis gênée et je suis très en colère, a-t-elle déclaré. À mon insu, la chaîne pour laquelle je travaille a publié un extrait d'une interview bien plus longue, totalement sorti de son contexte, et quand on ne voit que ça, c'est très choquant."

Dans une déclaration faite à nos collègues de People, un porte-parole de CBS News a déclaré que "Gayle [avait] réalisé une interview réfléchie et de grande envergure avec Lisa Leslie sur l'héritage de Kobe Bryant. L'extrait qui a été publié ne reflétait pas la nature, ni le ton de l'entretien complet." Gayle King s'est également entretenue avec USA Today en disant comprendre "pourquoi les gens [étaient] contrariés de voir cette interview hors contexte". Elle a ajouté "espérer qu'ils [allaient] maintenant regarder l'intégralité de l'interview dans son ensemble" : "Nous avons demandé à une amie de longue date de Kobe Bryant de nous parler de sa mémoire et de leur amitié et c'est exactement ce que Lisa Leslie a fait."

Dimanche 26 janvier 2020, Kobe Bryant est décédé dans un accident d'hélicoptère, à Calabasas, dans les hauteurs de Los Angeles. Sa fille Gianna (13 ans), qui se destinait à une grande carrière dans le basket-ball, a également perdu la vie dans le crash.