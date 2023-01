Sofia et Victoria de Suède : Les princesses en robe XXL devant leurs amoureux, looks scintillants au rendez-vous !

De véritables robes de princesses ! Toujours très chic lors de leurs différentes sorties, Victoria et Sofia de Suède se sont surpassées ce vendredi 20 janvier lors d'un dîner de gala organisé pour la famille royale du pays et quelques invités. Les cheveux noués en un chignon serré, la princesse héritière avait en effet choisi une robe noire à paillette Giambattistavalli plutôt courte dont le dos en dentelle a été très remarqué.

Perchée sur de très hauts escarpins Gianvito Rossi hors de prix (plus de 500€ la paire !), la jeune femme est arrivée au bras de son mari Daniel, qu'on avait vu particulièrement complice avec leur belle-soeur Sofia la semaine dernière. Une belle-soeur qui lui a quasiment volé la vedette, d'ailleurs : la jeune femme de 38 ans avait choisi une superbe rose grise longue signée de la marque scandinave Andiata.

Radieuse et scintillante, la maman de trois garçons (Alexander, 6 ans, Gabriel, 5 ans et Julian, 22 mois) était souriante au bras de son mari, le cadet de la famille royale, le prince Carl Philip. Abandonnant son strict smoking, le prince de 43 ans avait choisi un costume avec un noeud papillon et semblait très heureux de partager sa soirée avec sa femme ainsi que sa soeur aînée, dont il est très proche.

Aux côtés des deux couples, le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia, qui débutaient ainsi les festivités de leur jubilé : en septembre, le couple fêtera ses 50 ans sur le trône lors d'un grand week-end au cours duquel ils recevront toutes les familles royales européennes. Mais en réalité, de nombreux événements dans l'année entreront dans le cadre de cet événement, auquel devrait également participer Madeleine, leur fille cadette.

Un scandale vite étouffé

À 40 ans, la princesse a fait un choix totalement différent de ses frères et soeurs : si elle revient souvent dans son pays d'origine pour voir sa famille et participe à quelques événements, elle vit désormais la plupart du temps aux États-Unis avec son mari, l'Américain Christopher O'Neill, et leurs trois enfants (Leonore, 8 ans, Nicolas, 7 ans et Adrienne, 4 ans).

Il faut dire que depuis 2019, le roi Carl Gustaf l'a laissée libre de ses mouvements : pour réorganiser la monarchie, le souverain avait décidé de retirer les titres royaux de certains de ses petits enfants (ceux qui ne descendent pas de son héritière). Une décision controversée qui a éloigné la princesse Madeleine de la Couronne, mais pas le prince Carl Philip, apparemment très content de son statut de numéro 2...

Un rôle sur lequel Carl Gustaf est revenu récemment : trouvant "injuste" pour lui d'avoir été l'héritier enfant, avant que la loi salique ne soit abolie et que le titre ne passe à sa soeur aînée, il a expliqué avoir envisagé de revenir sur cette loi. Devant le tollé provoqué, il a rapidement fait machine arrière. Et au vu de l'unité affichée, cela ne semble pas avoir perturbé la famille plus que cela !