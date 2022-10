Sofia de Suède : Robe transparente, diamants scintillants... la princesse éclipse sa belle-soeur Victoria !

Depuis leur arrivée mardi dernier, le roi Willem et la reine Maxima des Pays-Bas sont décidément particulièrement bien reçus en Suède ! Après une grande réception dans le palais royal, leurs homologues scandinaves, le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia leur avaient prévu un concert de musique classique en plein coeur de la capitale. Une belle soirée à laquelle ils avaient également invité leurs deux aînés, la princesse Victoria et le prince Carl Philip, chacun venus avec leurs moitiés.

Et c'est justement la princesse Sofia, mariée au prince Carl Philip depuis 2015, qui a ébloui tous les photographes : ancien mannequin avant son mariage, la jeune femme était particulièrement en beauté dans une robe bleue scintillante signée de la marque locale Ida Lanto, en partie transparente. Les cheveux attachés en un chignon lâche, des escarpins argentés aux pieds et maquillée simplement, elle a attiré tous les regards au bras du père de ses trois garçons (Alexander, 6 ans, Gabriel, 5 ans, et Julian, 18 mois), volant même la vedette aux autres femmes de la famille !

Pourtant, sa belle-soeur, la princesse Victoria était particulièrement en beauté dans une robe originale, blanche aux manches larges, assortie d'escarpins noirs et brillants. La reine Maxima, quant à elle, était impressionnante dans sa robe longue aux arabesques élaborées, mais n'a pas réussi non plus à surpasser celle qui a d'abord été connue sous le nom de Sofia Hellqvist avant son mariage.