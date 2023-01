Sofia de Suède : Épaules découvertes et chignon original, la princesse particulièrement élégante en famille

Partis en urgence pour Athènes afin de représenter la monarchie suédoise à l'enterrement de Constantin II ce lundi, le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède ont laissé une mission capitale à la nouvelle génération de la famille : assurer lors d'une grande cérémonie de remise des prix dans le sport qui se tient chaque année à Stockholm. Et on peut dire que la mission a été parfaitement réussie, malgré une absence troublante !

En effet, si l'on attendait la présence de la princesse héritière Victoria, c'est finalement son petit frère, Carl Philip (43 ans) qui a présenté la cérémonie et fait le show sur scène. Un remplaçant peu étonnant : plutôt charismatique et très apprécié du peuple, le cadet de la famille s'engage régulièrement pour la couronne et pour ses parents.

Il était accompagné dans cette tâche par sa femme, la superbe Sofia, ultra chic dans un noir de jais, avec son pantalon large et sa veste Dorothée Schumacher. Une tenue à près de 800 dollars, qu'elle avait agrémenté d'un chignon déstructuré, parfait pour montrer ses épaules dénudées. Souriante, la jeune femme s'est montrée particulièrement complice de son mari... mais surtout de son beau-frère, le prince Daniel, en solo pour remettre, comme tous les ans, le prix de sa fondation.

Sofia et Daniel complices, Victoria absente

Très classe dans son costume également, celui-ci en a profité pour montrer qu'après 20 ans dans la famille royale, il assure même en solo ! Restée à la maison, sa femme Victoria n'a pas donné de raisons pour son absence, mais il est probable qu'elle ait voulu profiter d'une petite soirée avec leurs adorables enfants Estelle, 10 ans, et Oscar, 6 ans. Peut-être même qu'elle a également gardé les trois fils de son frère cadet, les très discrets Alexander (6 ans), Gabriel (5 ans) et Julian (22 mois).

Il faut dire que la princesse et son frère sont très proches et se retrouvent souvent autour de missions pour la Couronne. Plus indépendante, la princesse Madeleine, leur petite soeur, vit très régulièrement aux Etats-Unis avec son mari Christopher O'Neill et ses trois enfants Leonore (8 ans), Nicolas (7 ans) et Adrienne (4 ans). Ce qui ne l'empêche pas de revenir régulièrement dans son pays d'origine pour sa famille, comme elle l'avait fait cet été notamment.