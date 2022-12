Sofia de Suède, dentelle et transparence pour Noël : son mari Carl Philip totalement séduit

Plus que deux petites journées avant le réveillon de Noël et le week-end très attendu par les petits et les grands enfants. Si certains se posent la question de savoir s'ils pourront rejoindre leurs proches pour l'occasion en raison des grèves de train, d'autres n'ont pas vraiment ce problème comme les familles royales qui multiplient les sorties pour les fêtes de fin d'année. Après Kate Middleton et le prince William au concert Christmas Carol à l'abbaye de Westminster, ce fut au tour des têtes couronnées de Belgique, dont la jeune Elisabeth, de briller au sein du palais royal.

Ce mercredi 21 décembre, c'est en Suède que le clan royal s'est montré. Carl Philip et son épouse Sofia Hellqvist étaient de sortie. Le couple, main dans la main et très amoureux, a brillé par sa classe et son élégance pour se rendre au concert de Noël donné en l'église Gustaf Vasa à Stockholm. Si le prince était stylé dans son costume, son épouse a raflé tous les suffrages grâce à une magnifique robe bleu nuit en dentelle légèrement transparente. Difficile donc de quitter des yeux celle qu'il aime depuis plusieurs années et qui lui a donné trois magnifiques enfants.

Sofia de Suède et Carl Philip, couple solide

Bientôt treize ans que le prince Carl Philip a succombé au charme de la belle Sofia Hellqvist. A l'époque, ce coup de coeur fait grand bruit. La belle brune est issue du milieu de la téléréalité, environnement plutôt mal vu par les royaux mais qu'elle a néanmoins réussi à faire oublier. La rencontre a lieu dans un restaurant de Stockholm en 2008. Assis à deux tables distinctes, Sofia et Carl finissent la soirée ensemble en boîte de nuit, emportés par la liesse et l'énergie des amis respectifs qui les accompagnaient ce soir-là. Le rapprochement a lieu, le coup de coeur est confirmé deux ans plus tard.

Quatre ans plus tard, les tourtereaux officialisent leurs fiançailles et se marient le 13 juin 2015 à Stockholm. De cette union qui en fera rêver plus d'un et qui brisera à tout jamais les espoirs de nombreuses admiratrices du prince naîtront trois garçons : Alexander, 6 ans, Gabriel, 5 ans et Julian, le petit dernier qui fêtera ses 2 ans en mars prochain. Entre Sofia et Carl, c'est bel et bien une affaire qui roule.