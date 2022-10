Sofia de Suède scintillante : regards amoureux et sourires coquins avec son beau Carl Philip

A 43 ans, le prince Carl Philip de Suède est-il en train de prendre définitivement sa place dans la monarchie suédoise ? On dirait bien ! Apparu par surprise il y a quelques jours aux côtés de ses parents, le roi Carl XVI Gustav et la reine Silvia, le cadet de la famille royale scandinave a effectué une visite d'état plutôt rare ces derniers jours, l'occasion pour lui de montrer qu'il est toujours une valeur sûre de la monarchie.

Mais l'occasion surtout de montrer à ses fans qu'il est toujours aussi amoureux de sa femme, la magnifique Sofia ! Mannequin, présentatrice télé et même playmate au passé sulfureux, la jeune femme est désormais rangée et a été parfaite au bras de son époux pour quelques jours de visite officielle dans le Värmland, pendant laquelle ils ont même échangé des regards complices et très amoureux. Et de montrer que même après la naissance de leurs trois petits garçons (Alexander, 6 ans, Gabriel, 5 ans, et Julian, 18 mois), ils restent toujours aussi proches !

En tenue de gala pour la soirée en leur honneur, la jeune femme était absolument splendide dans une robe à motifs brillants signée Andiata, accordée à des escarpins argentés, aux talons bas de la marque Stinaaj, qu'elle avait déjà portés. Au bras de son époux, en smoking, elle a rencontré tous les autres invités, souriante et agréable.

Une tenue complétée ce mercredi d'un ensemble violet et bleu, et qui rappelait la beauté de sa robe portée lors de la soirée organisée à l'occasion de la visite officielle du roi et de la reine des Pays-Bas en Suède. Dans une robe transparente, elle avait impressionné et même dépassé sa belle-soeur, la princesse héritière Victoria, pourtant très populaire en Suède (et qui était apparue avec sa fille Estelle) alors que Sofia et son mari se font plutôt discrets.

Mais pas aussi discrets que la dernière de la fratrie, la princesse Madeleine, qui ne participe que très rarement aux rassemblements officiels de la monarchie et qui vit entre la Suède et les Etats-Unis avec son mari Christopher et ses trois enfants (Leonore, 8 ans, Nicolas, 7 ans, et Adrienne, 4 ans). Lors de la visite du roi des Pays-Bas auprès de sa famille, celle-ci était d'ailleurs à New York avec ses enfants, loin de toute vie monarchique !