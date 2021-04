Sofiane (Les Anges), ex de Nabilla : "Je suis le premier à avoir misé sur elle"

Neuf ans après leur coup de foudre survenu dans Les Anges (2012), Sofiane Tadjine est toujours interrogé sur le couple formé avec Nabilla. Il faut dire qu'à l'époque, le chanteur révélé dans la Star Academy en 2004 avait entrepris de déclarer sa flamme à sa chérie à travers une chanson devenue incontournable, Dingue de toi.

Lors d'une interview accordée à la chaîne YouTube ZoneOff, Sofiane a fait le point sur sa relation avec Nabilla, sous-entendant que tout était fait pour que des histoires d'amour naissent sur le tournage des Anges. "Avec Nabilla il y a eu un crush. Mais en même temps, tout est fait pour qu'il y ait des crushs. Tu es célibataire, il fait de plus en plus chaud, les bouteilles qu'on te donne dans les soirées sont de plus en plus grandes, les tissus sur les corps des femmes sont de plus en plus petits et de plus en plus invisibles, donc, à un moment donné, c'est sûr qu'il se passe des choses", a-t-il rapporté.

La suite on la connaît, de leur romance passionnelle a découlé la chanson Dingue de toi, Nabi-Nabilla, sur laquelle la principale intéressée se déhanchait encore en soirée il n'y a pas si longtemps. Le titre est aujourd'hui toujours dans les mémoires, après avoir rencontré un succès fou et improbable au moment de sa sortie. "C'était un accident à la base. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a cartonné le morceau. On a fait disque d'or. T'imagines avec Nabilla... Je le poste sur YouTube, en deux ou trois jours on fait 2 millions de vues", s'étonne encore aujourd'hui Sofiane.



S'il a décidé "d'y aller à fond" avec le morceau, le chanteur a toutefois longtemps regretté que sa carrière prenne ce tournant. "La frustration du fait qu'on me résume à Dingue de toi, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même parce qu'en fin de compte, je n'avais pas digéré le truc, je le vivais mal, je n'assumais pas", a-t-il reconnu. Mais avec le temps, et en empochant une somme avoisinant les 100 000 euros, Sofiane a fini par se faire à l'idée. Désormais, il se vanterait presque d'avoir contribué à la célébrité de Nabilla. "Maintenant, j'assume. Je ne vais pas m'excuser, au contraire, c'est quelque chose qui m'a rapporté des sous, du buzz. Je me suis rendu compte que j'avais du nez aussi comme on dit parce que je suis le premier à avoir misé sur elle", a-t-il conclu sur le sujet.