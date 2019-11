Solange Knowles divorce d'Alan Ferguson, une situation "injuste"

Solange Knowles est célibataire. La petite soeur de Beyoncé Knowles s'est séparée de son mari Alan Ferguson. Le 1er novembre 2019, la chanteuse a publié un long texte pour faire part de cette rupture à ses abonnés sur Instagram. "Il y a 11 ans, j'ai rencontré un homme phénoménal qui a bouleversé ma vie. Un peu plus tôt cette année, nous avons décidé de nous séparer et d'emprunter des chemins différents", écrit-elle. Apparemment séparé depuis quelque temps, le couple avait préféré garder sa rupture secrète jusqu'alors. Elle explique ce choix : "Je trouvais cela important de préserver le caractère sacré et l'intimité de ma relation et de continuer à vivre comme je l'ai toujours fait."

Triste, la maman de Daniel Julez (issu de son mariage antérieur avec Daniel Smith) évoque ses regrets, mais garde espoir pour son avenir : "C'est parfois injuste de ne pas avoir le pouvoir de façonner votre histoire comme vous l'aviez imaginée. Personne n'est parfait mais je surmonte ma peur de l'inconnu et je crois en la bonté de dieu pour mon avenir", indique Solange.

Enfin, l'artiste conclut sur une note positive et tente de redonner de l'espoir aux gens qui, comme elle, traversent des moments difficiles. Elle écrit : "Peu importe les épreuves que vous traversez, ayez de la compassion envers vous-même et diffusez de l'amour et de la lumière autour de vous !"

Solange et Alan s'étaient mariés en novembre 2014 à la Nouvelle-Orléans. Alan Ferguson est un réalisateur réputé aux États-Unis et a produit deux de ses clips : Don't Touch My Hair et Cranes in the Sky. TMZ ignore si le couple a déjà déposé les papiers du divorce. Ils n'ont pas eu d'enfant ensemble.