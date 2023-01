Soldes 2023 : Craquez pour ces jeux de pâte à modeler Play-Doh et leurs promos immanquables

Achetez ce jeu Play-Doh Super barbecue pour enfants pour 22,50 € sur la Fnac

L'été a enfin commencé. Ah les bains de soleil, les baignades au bord de l'eau, mais aussi et surtout les grillades. Cette année, c'est votre enfant qui s'occupe du barbecue, version Play-Doh. Et il a tout prévu pour faire un véritable festin. Hot-dogs, hamburgers, steaks, frites et légumes, les indispensables sont bel et bien présents. Pour les préparer, il dispose de plus de 40 outils et bien sûr du fameux barbecue rouge. Et avec les 10 pots de pâte, ils auront exactement la couleur souhaitée. Pour apporter encore plus de goût aux préparations, il a même préparé du ketchup et de la sauce piquante à l'aide du coulis rouge Play-Doh Drizzle. Tout est cuit, il ne reste plus qu'à servir dans des assiettes sans oublier les couverts.

2. Ce jeu Play-Doh Kithen Creations friterie est à moitié prix

Il y a des aliments que tous les enfants adorent sans exception. Il s'agit souvent bien évidemment de plats très sucrés ou très salés, mais qu'est-ce que c'est bon. En tête de liste de ces envies, les frites sont des indétrônables. Qu'ils les aiment croustillantes ou plus molles, il y en a pour tous les goûts. Et si on les associe à des hot-dogs, on obtient le combo parfait. Votre enfant va pouvoir créer ce plat à l'infini avec le jeu Play-Doh Kithen Creations friterie. Il bénéficie en plus d'une promo sur la Fnac pour les soldes qui va vous laisser sans voix. Il est en effet proposé à 12,50 € au lieu de 24,99 €. Une réduction immanquable de 50 %. Dépêchez-vous de vous procurer ce jeu à moitié prix.

Des sortes de frites à n'en plus finir