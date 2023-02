Soldes 2023 : Promo imbattable sur jouets Marvel

Achetez cette figurine Avengers bend and flex missions Captain America sur la Fnac pour 14,50 €

Captain America doit partir au combat. Accompagné de Black Panther (non inclus), ils doivent retrouver le Tesseract dérobé par Red Skull. Le malfaiteur doit aussi être vaincu par la même occasion. Le soldat de l'hiver se lance donc à sa recherche. Celui-ci a développé une nouvelle capacité efficace et ultra fun. Il se plie en effet à l'envie. Ses bras et ses jambes deviennent super flexibles. Il suffit de les plier et les membres restent en place tel quel. Ce sont ainsi de nombreuses figures super amusantes et complètement étranges qui peuvent être réalisées. Les combats seront plus impressionnants que jamais, tout comme les potentielles chutes ! Notre héros se retrouve ici dans un monde des glaces équipé d'une sorte de skate givré géant revisité. Pratique pour se déplacer facilement !

Fort de son succès, l'univers Marvel se décline à l'envie au travers de milliers de produits dérivés. Il faut dire que le succès de cette marque, que ce soit via les bandes dessinées ou les films et séries, est exceptionnel. Et les jeux et jouets à leur effigie s'adressent à toutes les générations. Si certains sont faits spécialement pour que les enfants s'amusent, d'autres sont des pièces de prestige qui attirent l'oeil des collectionneurs ados ou adultes. Ils recherchent constamment ces produits rares pour les exposer et agrandir leur butin. Ce sera chose faite avec cette figurine Marvel Legends Series Falcon. Son prix est en plus ultra abordable sur la Fnac en cette fin de soldes. Vous pourrez vous la procurer pour seulement 13,50 € au lieu de 26,99 €. Vous avez ainsi accès à une réduction méga attractive de 50 %. Un produit de collection pour moins de 14 €, on n'y réfléchit pas à deux fois.

