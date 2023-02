Soldes : craquez vite pour l'un de ces canapés, ils vous feront économiser entre 160 et 250€ !

Par Raphaelle Bougeret

Un canapé de qualité pour un moment détente assuré !

Le canapé est sans doute l'endroit où vous passez le plus de temps quand vous êtes chez vous. Il est donc important d'en avoir à la fois confortable et de qualité, tout en restant raisonnable sur le prix ! Suivez-nous, on vous en présente 2, actuellement en soldes chez Cdiscount !

Canapé d'angle, rétro, 2 places, rouge flash, vintage, convertible... Beaucoup de questions sont à se poser lorsque l'on décide d'investir dans un canapé. La taille du salon est évidemment le premier facteur à prendre en compte. Si vous n'avez pas de chambre d'amis, mais que vous voulez avoir le confort d'en recevoir à dormir, alors il faudra que vous vous dirigiez vers un canapé convertible ou clic-clac. Ensuite, il est important de prendre en compte le style que vous voulez. Vous pouvez, bien sûr avoir envie d'un canapé coloré, mais il faut faire attention de ne pas s'en lasser trop vite ! Il s'agit parfois d'un gros investissement quand il s'agit de privilégier la qualité. Les prix peuvent parfois vite monter ! Il faut donc prendre en compte tous vos critères afin de choisir le canapé qui vous accompagnera durant de longues années. Pour finir, vous devez également tenir compte de votre intérieur afin qu'il puisse parfaitement se marier avec votre décoration. Et ce n'est pas une mince affaire ! Certes, il existe énormément de modèles sur Internet, mais un canapé qui regroupe tous vos critères n'est parfois pas facile à trouver. Si vous n'avez pas beaucoup de places chez vous et que vous cherchez un canapé 2 places, convertible ou non, pas cher, mais de qualité, nous avons ce qu'il vous faut ! Nous vous présentons sans plus attendre deux petits canapés Cdiscount, aux promotions exceptionnelles ! Ils vous feront économiser entre 160 et 250€, dépêchez-vous avant qu'il ne soit trop tard !

Le canapé 2 places velours rétro

Le canapé est le meuble phare du salon ! C'est la pièce qui vous accompagnera jour et nuit pour vos sessions siestes ou encore pendant vos soirées films. Si vous êtes à la recherche d'un canapé simple, sobre et qui ne prend pas de place, le canapé Mathis est celui qu'il vous faut ! 2 places, il n'encombrera pas votre intérieur et se glissera parfaitement contre un mur, en face de votre télévision. La marque a réinterprété un style rétro des années 60 en le rendant chic et moderne ! Son velours vous promet une douceur imparable afin de passer de confortables soirées cocooning accompagnées d'une bonne série Netflix. Sa structure a été réalisée en bois massif afin de vous garantir un matériau de qualité sur du long terme. Une fois adopté, vous n'aurez plus à changer de canapé pendant un long moment. Grâce à son grand confort, vous ne pourrez plus vous en passer ! Sa couleur, vert sapin, sobre, vous permet d'apporter une touche de couleur à votre intérieur sans pour autant vous en lasser. Un canapé classique au design rétro en velours pour un confort optimal ! N'hésitez plus, achetez dès maintenant votre canapé 2 places Mathis à 239,99€ sur Cdiscount !

Le canapé convertible Kasani

Le canapé 2 places Kasani vous accompagnera quotidiennement et vous sera d'une grande utilité ! Son design simple et moderne trouvera aisément sa place au sein de votre salon. Si vous disposez d'un petit espace et que vous ne voulez pas encombrer votre intérieur, ce canapé est celui qu'il vous faut. Convertible, son mécanisme vous permet de passer votre canapé en lit en quelques secondes seulement. Pratique, vous disposez d'un coffre de rangement afin de pouvoir y insérer le drap et la couette sans difficulté et sans avoir à encombrer un autre placard ! Le garnissage de l'assise est fait en mousse polyuréthane ce qui vous garantit un grand confort, que vous soyez simplement assis ou alors allongé. Les dimensions du couchage sont de 120 x 190 cm, ce qui vous permet d'avoir de la place, tout seule ou à deux. Cliquez sur ce lien afin d'obtenir toutes les caractéristiques détaillées de votre canapé convertible Kasani. Bonne nouvelle, il est actuellement à 290,99€ au lieu de 540,99€ sur Cdiscount !

