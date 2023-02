Soldes : craquez vite pour votre cafetière Philips Senseo, actuellement à moins de 70€ !

Le café, une source de plaisir

Plus qu'une source de plaisir, le café est une véritable denrée populaire. Plusieurs études ont été menées afin de comprendre cette véritable addiction qui est, pour la plupart des consommateurs, une habitude quotidienne. 7 Français sur 10 disent en boire régulièrement, et ce n'est pas pour rien si le café fait partie des 3 boissons les plus consommées dans le monde entier.

Chez les consommateurs réguliers, le café est une habitude à ne pas rater ! Certains se disent même ne pas pouvoir être productif au travail tant qu'ils n'ont pas savouré leur délicieuse boisson chaude. Avant de partir au travail, après le déjeuner pour rester en forme ou à la pause de 16h, chaque occasion est bonne pour se préparer une tasse de café.

Les bienfaits du café

Au-delà d'être une source de plaisir, le café constitue une véritable source d'énergie à part entière. Selon plusieurs études, le café détient un grand nombre de bienfaits pour votre santé. Il vous aidera à réduire votre stress, vos capacités intellectuelles seront stimulées et il permettra la prévention de certaines maladies chroniques.

En effet, l'école de santé publique d'Harvard a réalisé une étude sur 30 ans afin de connaître et de comparer les habitudes alimentaires de plus de 200 000 individus. Il s'est avéré que le risque de développer des maladies chroniques telles que des pathologies cardiologiques ou neurologiques était fortement diminué par la consommation régulière de café.

77% des consommateurs boivent du café au moins une fois par jour, et à domicile ! Il est donc important, voir primordial, de détenir une machine à café chez soi. Grâce à cela, vous ne serez plus obligé d'aller tous les matins chercher votre boisson dans le café du coin. Vous économiserez du temps et de l'argent !

Découvrez sans plus attendre la machine à café Philips Senseo, actuellement en soldes chez Darty !