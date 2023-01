Soldes : Les 5 produits à prix réduit qu'il ne fallait pas rater cette semaine

Achetez ce babyphone vidéo Boifun pour 89,99 € sur Amazon

Le moment du coucher est enfin arrivé. Votre petit dort profondément, vous le déposez donc dans son lit. Vous êtes exténué et vous dirigez donc sans plus attendre vers votre propre chambre. Dans le couloir, vous ressentez beaucoup moins qu'avant cette sensation de stress lorsque vous vous éloignez du bébé. C'est tout simplement parce que vous avez en votre possession le babyphone vidéo Boifun. Il est maintenant possible de surveiller votre enfant depuis votre lit. La caméra infrarouge garantit en effet des images nettes même dans un noir profond. Votre chambre peut en plus être éloignée sans problème de celle de votre bébé, la portée de l'appareil est de 260 mètres.

En plus de voir, vous pouvez également entendre mieux que jamais votre enfant. Les interférences sont quasi-inexistantes grâce au son bidirectionnel. Vous percevez ainsi les bruits de bébé le plus clairement possible. Si la chambre est calme, le babyphone se met en veille automatiquement. Et il se rallume au moindre son de votre enfant. Un capteur de température et un réveil sont aussi inclus. Vos nuits vont être bien plus douces !

2. Une superbe économie de plus de 55 € vous attend avec cette veste en jean trucker Levi's

Son come-back mode est plus flamboyant que jamais. Pièce iconique des années 80 et 90, on l'avait ensuite un peu laissée au fond de nos placards. L'émergence de la tendance rétro aura permis d'en refaire un vêtement ultra désirable. Qu'elle soit cintrée, oversize, courte, longue ou agrémentée de détails, la veste en jean est plus versatile que jamais. Optez pour un modèle qui vous durera bien plus d'une saison avec cette veste en jean trucker Levi's. Elle bénéficie en plus d'une promo immanquable sur Amazon. Son prix chute en effet de 140,00 € à 83,40 €. Une réduction incroyable donc de 40 %. Vous allez ainsi économiser plus de 55 €, oui, oui, vous avez bien entendu.

Un effet vieilli ultra en vogue