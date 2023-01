Soldes : Promos imbattables sur ces peluches irrésistibles Furreal

Achetez cette peluche interactive Furreal Friends mon dauphin joyeux à 57,50 € sur la Fnac

Il est temps pour votre enfant de plonger dans l'eau et de rejoindre le bébé dauphin Bulle. Les nageoires de celui-ci frétillent d'impatience ! C'est que l'animal a faim. Votre petit lui donne son poisson préféré tout en brossant sa peau luisante. Une fois l'estomac bien rempli, il est temps de jouer. Il suffit de lui chatouiller le ventre pour le faire réagir. Il peut même jouer à la balle. Il suffit de la faire rouler vers lui et il tente de la renvoyer avec sa nageoire. Ultra fun !

Après l'effort, le réconfort. Si votre enfant le câline et lui fait un bisou sur le nez, il s'éclaire d'une douce lumière. En fonction des situations, il peut en effet émettre jusqu'à 80 sons et réactions. Après cette journée bien remplie, il est l'heure d'aller dormir. Bulle passe en mode sieste et diffuse des bruits de mer apaisants. Idéal pour passer une belle nuit !

4. Obtenez cette peluche Furreal Lil'Wilds Lolly le léopard pour moins de 32 €

Il y a des animaux qui sont loin d'être mignons mais qui sont adorés par les enfants. Ils sont sous le charme de leur côté sauvage. Ce n'est pas pour rien que les stars des zoos, ce sont surtout les fauves, du lion au tigre en passant par la panthère. Leur côté majestueux et féroce fascine logiquement les petits. Offrez donc à votre enfant un cadeau à l'allure sauvage avec cette peluche Furreal Lil'Wilds Lolly le léopard. Bonne nouvelle, elle est en plus à prix très réduit sur la Fnac en ces soldes 2023. Vous n'aurez ainsi qu'à dépenser 31,49 € et plus 44,99 € comme avant pour vous la procurer. Une peluche de cette qualité pour moins de 32 €, on fonce.

Lolly a un appétit d'ogre