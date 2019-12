Sonia Dubois et les régimes : "La lutte contre l'obésité est un combat à vie"

Voilà des années qu'elle s'efforce d'être un modèle de santé. L'alimentation, le sport, Sonia Dubois, c'est son dada. Et autant dire que la période des fêtes, où s'accumulent les kilos superflus, était idéale pour elle, qui sort un nouvel ouvrage. Si vous êtes d'ores et déjà décidés à prendre de bonnes résolutions liées à votre silhouette, la journaliste de 56 ans est là pour vous aider. Dans Alimentation, halte, elle démonte tous les stéréotypes qui gravitent autour des thématiques de la gastronomie, elle qui avait surpris tout le monde en apparaissant, il y a vingt-cinq ans, avec 60 kilos en moins.

Elle a gagné la bataille mais jamais vraiment la guerre. Humaine, simple, Sonia Dubois a elle aussi ses moments de craquage. "Le challenge n'est pas de se délester de ses kilos, mais de ne pas les reprendre, explique-t-elle dans les pages du magazine Ici Paris. En 2012, j'étais très fatiguée. J'ai mangé comme un ogre pendant six mois. J'ai foncé chez ma nutritionniste et j'ai reperdu mes kilos. Et depuis tout va bien !" Il faut dire qu'avec le temps, elle a su s'imposer une routine qui lui fait un bien fou : "Je marche beaucoup, je fais du vélo d'appartement, de la natation, détaille-t-elle. Je laisse mon esprit vagabonder. Les livres sur l'alimentation émaillés de conseils pratiqués peuvent aussi être d'un grand soutien."

Sonia Dubois, après les livres, Youtube !

Ce n'est pas la première fois qu'elle prend sa plume pour aider ceux qui se sentent mal dans leur peau. Maigrissons ensemble, Restons mince ensemble ou A chacun son régime font notamment partie de sa bibliographie. "La lutte contre l'obésité est un combat à vie, poursuit Sonia Dubois. Je reçois beaucoup de messages via mon compte Facebook. On est dans une société de l'image. Les gens me demandent des conseils pour mincir durablement, me confient qu'ils sont discriminés professionnellement en raison de leur surpoids..." Son prochain projet ? Ouvrir une chaîne Youtube pour divulguer ses conseils à une plus large masse. Adieu, petits carrés de chocolat...

Retrouvez l'interview intégrale de Sonia Dubois dans le magazine Ici Paris, numéro 3883, du 4 décembre 2019.