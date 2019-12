Sophie Davant loupe une grosse opportunité à cause de France Télévisions

Depuis de nombreuses années, Sophie Davant s'illustre dans le paysage médiatique français. Elle peut se vanter d'avoir animé des émissions cultes, à l'image de C'est au programme, qui a récemment été arrêtée, au grand dam de l'animatrice, après près de vingt ans d'antenne. Heureusement, elle fait toujours les beaux jours de France 2 avec Affaire Conclue, devenue incontournable en seulement trois ans.

Face à autant de succès, c'est donc sans surprise que Sophie Davant s'est vu offrir quelques opportunités alléchantes. Et il y en a une en particulier qu'elle aurait bien aimé saisir si elle n'avait pas été stoppée par ses patrons de France Télévisions, comme elle le révélait sur les ondes de Sud Radio ce mercredi 4 décembre. Il s'agit de Danse avec les stars, programme phare de la chaîne concurrente. "On me l'avait proposé, oui. D'abord, on m'a interdit en haut lieu d'aller faire cette émission", a-t-elle déploré. Un petit coup dur pour la blonde de 56 ans, qui se voyait déjà enchaîner les pas de cha-cha. "Moi je suis assez folle pour accepter mais au fond, bon ça demande beaucoup de temps. Puis moi quand je fais un truc, je m'investis donc je l'aurais fait avec coeur", observe-t-elle.

Néanmoins, Sophie Davant se console en se rappelant qu'elle n'était de toute façon pas friande des tenues excentriques proposées aux candidats par la production de TF1. "Après, m'habiller tous les samedis avec des robes à paillettes et tout, je ne suis pas sûre que ça soit vraiment mon truc", considère-t-elle ainsi. Lors d'un entretien accordé à Puremédias, elle évoquait déjà ce litige entre les deux chaînes quant à sa participation. Et qu'on se rassure, Sophie Davant n'a aucune rancoeur envers sa maison, France 2. "Ça m'a plutôt flattée que ma direction me l'interdise. Ça veut dire qu'ils tiennent un peu à moi et que ça les embêtait un peu que j'aille sur une chaîne concurrente. En fait, j'ai pris ça comme un compliment."

Si TF1 a presque réussi à séduire l'animatrice pour Danse avec les stars, une autre émission de la Une au contraire n'est pas du tout de son goût : Mask Singer. A la question de savoir si elle pourrait jouer le jeu, la réponse est catégorique : "Ah là non merci !" Voilà qui est dit.