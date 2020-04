Sophie Davant s'engage contre le coronavirus : sa belle initiative

Dans le cadre de l'alliance "Tous unis contre le virus", la Fondation de France, les Hôpitaux de l'Assistance publique et l'Institut Pasteur ont lancé un appel à la solidarité pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes les plus vulnérables. Un appel auquel a répondu Sophie Davant.

En cette période particulière, certaines personnalités tentent en effet de se mobiliser pour venir en aide au personnel médical. Le candidat de Top Chef 2020 David Galienne, par exemple, cuisine pour eux. Sophie Davant, quant à elle, a pris la décision de récolter des fonds comme le dévoile l'AFP.

La présentatrice de France 2, âgée de 56 ans, est une grande passionnée de photographie et d'ornithologie. Mais Sophie Davant a accepté de se délester de certaines de ses oeuvres afin de les mettre aux enchères sur eBay. Jusqu'au 20 avril, les internautes pourront tenter de s'offrir sa collection de photos prises sur le bassin d'Arcachon. L'argent récolté sera reversé au profit de la recherche sur le coronavirus. Il sera en effet intégralement reversé à la Fondation de France.

"Ces photographies me tiennent à coeur, car j'ai passé mon enfance sur le bassin d'Arcachon, où nous habitions à l'Institut océanographique. Mon père était ornithologue et a contribué à la création de la Réserve naturelle du Banc d'Arguin en 1974. Avec lui, j'ai surveillé les oiseaux, les sternes Caugek, auprès des guides assermentés. Par goût, j'ai sélectionné des photos anciennes, des instantanés de la vie, des plages, des parcs à huîtres, des ostréiculteurs, mais aussi de Bordeaux, qui est ma ville natale. Le Banc d'Arguin représente pour moi le plus bel endroit du monde", a expliqué la présentatrice d'Affaire conclue.