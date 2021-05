Sophie Davant, sa relation distante avec son père : "On a eu du mal à trouver un équilibre" (EXCLU)

Pour notre plus grand plaisir, Sophie Davant a accepté d'évoquer le lien unique qui la rattache à son public dans un ouvrage flambant neuf intitulé Ce qui nous lie, sorti le 19 mai 2021 chez Albin Michel. Dans les chapitres consciencieusement rédigés pendant le premier confinement, l'animatrice star de France 2 revient également sur ses racines familiales et la manière dont elle a grandi auprès de parents enseignants. Pierre Davant, son père, est ornithologue, professeur en biologie et chercheur à l'institut de biologie marine d'Arcachon. Quant à sa mère, elle était aussi universitaire et faisait de la recherche dans le domaine de la biologie cellulaire.

Ça a été compliqué après le décès de ma mère

Malheureusement, un drame a séparé les membres de cette famille remplie d'amour. En 1983, la maman de Sophie Davant est décédée d'un cancer à l'âge de 44 ans, bouleversant l'harmonie de son entourage. "Ça a été compliqué après le décès de ma mère, se souvient-elle auprès de Purepeople. On a eu du mal à retrouver des équilibres familiaux et mon père a retrouvé une compagne. Il s'est remarié, a eu une fille, qui est ma demi-soeur. Il habite Bordeaux, je ne le vois pas très souvent. Mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Il a créé des réserves naturelles dans le Sud-Ouest. Je garde beaucoup de choses de ce qu'il m'a apporté, de ce qu'il m'a transmis, notamment l'amour de la nature, des animaux, de l'environnement. C'est un précurseur de la protection de l'environnement."