Sophie Davant : "Il dirige une agence de pub...", son frère, un homme de l'ombre (EXCLU)

Depuis plus de trente ans, Sophie Davant régale les téléspectateurs en présentant des émissions aussi diverses que le sont ses intérêts personnels. Comme elle le raconte dans son nouvel ouvrage, intitulé Tout ce qui nous lie et paru le 19 mai 2021 aux éditions Albin Michel, la présentatrice avait d'ailleurs prévu de suivre un tout autre parcours professionnel. "C'est vrai que mes parents auraient voulu que je sois enseignante, précise-t-elle en interview pour Purepeople. Mais la motivation de mon père, c'était que j'ai des congés payés, que je sois souvent en vacances, que j'ai un emploi du temps assez établi. Alors en ce sens il n'avait pas tort, c'est vrai qu'on fait des métiers qui mobilisent en permanence."

On m'utilisait plus comme une plante décorative

Mais que voulez-vous, elle a écouté son coeur. Sophie Davant voulait devenir médecin ou chirurgien, puis ses orientations ont été contrariées. Forte d'un dossier scolaire "très moyen", elle n'a pas pu intégrer les classes de prépa qu'elle visait. Elle a tenté de travailler dans le milieu du vin, elle qui est née à Bordeaux, mais n'a pas aimé les stages qu'elle a pu obtenir dans ce domaine. "On m'utilisait plus comme une plante décorative qu'autre chose, regrette-t-elle. Puis ma curiosité s'est révélée avec un ami journaliste sportif que j'accompagnais souvent et je me suis rendue compte que c'est ça qui me plaisait."

Qui est le frère de Sophie Davant ?

Sophie Davant a été élevée par un père professeur de biologie et une mère universitaire, cadre au CNRS. Une voie qui ne l'a pas intéressée, ni elle, ni son discret frère - dont on ignore jusqu'au prénom. "C'est plutôt un commercial, ajoute la présentatrice phare de France 2. Il dirige une agence de pub de Sud-Ouest. Donc il a sous sa responsabilité des vendeurs d'espaces publicitaires. Il habite dans le Sud-Ouest, à Biarritz, et il travaille à Mont-de-Marsan." Chacun sa route, chacun son chemin...

Propos recueillis par Yohann Turi. Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.