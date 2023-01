Sophie Ferjani maman : rare apparition de ses fils, l'un d'entre eux fait une rencontre incroyable

Sophie Ferjani a posé ses valises et ouvert sa boutique de décoration de 270m2 à Marseille il y a déjà cinq ans. Ce projet, elle le mène avec succès main dans la main avec son mari de longue date Baligh. Et si le couple a trouvé son équilibre dans la cité phocéenne, leurs trois enfants Achille (15 ans), Gabriel (11 ans) et Célestin (6 ans) également.

En effet, la fratrie a apparemment tout pour être heureuse dans le sud de la France. Les dernières stories Instagram de Sophie Ferjani viennent d'ailleurs confirmer cette impression. Dimanche, elle s'est laissée aller à partager quelques photos de son week-end en famille, marqué par un match de basket de l'équipe Abeille des Aydes Blois Basket. Il s'agit visiblement de la préférée de son deuxième garçon Gabriel, lequel portait fièrement les couleurs de la team. Le pré-adolescent a même eu la chance de prendre la pose avec Thomas Cornely, le meneur de jeu de l'ADA Blois Basket. "Rendre son fils heureux", a commenté Sophie Ferjani, ravie.

La complice de Stéphane Plaza a ensuite dévoilé une photo d'elle endormie dans son lit avec deux de ses enfants. Ce qui lui a fait conseiller avec humour : "Comment transformer un lit en quatre place ? Pivotez à 90 degrés et utilisez les 2 mètres dans la largeur". Enfin, les stories de la jolie rouquine de 45 ans se sont terminées sur sa balade dans les hauteurs de Marseille, en pleine nature, avec son mari Baligh et l'un de leur fils qui s'est senti le roi du monde au sommet d'une colline. Encore de beaux souvenirs pour la célèbre architecte d'intérieur de Recherche appartement ou maison ! (Voir notre diaporama).

Ce sont certainement ces moments-là qui lui font dire qu'elle a fait le bon choix en quittant Paris. "J'étais à la recherche d'une autre qualité de vie. Avec ma famille, nous étions attirés par le sud, par ce petit morceau de soleil sur la carte... Nous ne le regrettons pas", avait-elle confié lors d'une interview pour Ouest France. A Marseille, Sophie Ferjani s'est trouvée la maison parfaite pour toute sa famille, qu'elle a entièrement rénovée avec son compagnon.