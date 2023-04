Sophie Marceau au coeur d'une annonce totalement inattendue, la nouvelle fait déjà beaucoup du bruit !

Par Anouchka Volkov Rédactrice Anouchka mène l’enquête pour dénicher et trouver tous les scoops liés aux stars. Aucune mission n’est impossible pour cette journaliste possédant un véritable sang-froid.

Sublime actrice sur le petit et le grand écran depuis les années 1980 capable d'une répartie toujours piquante et d'un grand sens de l'humour, Sophie Marceau a dévoilé un autre de ses talents sur Instagram. Un don resté caché des années et qui va à coup sûr séduire son public...

En plus d'être une actrice de talent, Sophie Marceau a également une autre corde à son arc. Auteure du livre Menteuse paru en 1996, l'ex de Cyril Lignac va très prochainement publié son tout nouvel ouvrage baptisé La Souterraine. Sur Instagram, elle a annoncé cette grande nouvelle à ses abonnés, ravis de pouvoir découvrir ses dons de poétesse. "Je suis heureuse de vous dévoiler la couverture de mon livre La Souterraine qui paraît aux éditions Seghers le 4 mai. Des histoires, des fables, des poèmes. J'ai hâte que vous puissiez le découvrir ! À bientôt, Sophie" a-t-elle écrit en légende. En tout, treize histoires et sept poèmes qui se répondent et se complètent dans ce livre où l'ancienne James Bond Girl de 56 ans semble également partager un rare cliché d'elle enfant sur la couverture de papier glacé. "Les textes qui composent ce livre se répondent plus qu'ils se succèdent : d'un décor à l'autre, les trajectoires distinctes forment un tableau riche de sens, les différentes silhouettes se superposent pour nourrir un sujet central : le destin féminin, exprimé par un corps, une éducation, le regard qu'on pose sur vous, un rôle, un héritage", indique la maison d'édition.

Pourquoi ce titre, La Souterraine ? (celui d'une des treize histoires). "Parce que toujours ici, il s'agit de dévoiler ce qui ne se voit pas, le mystère, la part cachée... l'endroit où se réfugie la vérité de chacun. Défi relevé grâce à la sensibilité et l'acuité du regard posé sur les personnages. L'intention est soulignée par une écriture pleine de caractère, le trait est vif et souvent s'accompagne d'humour", détaille le site. Autre bonne nouvelle, Sophie Marceau sera présente au Festival du Livre de paris le 22 mai 2023. "Si ça vous dit de me retrouver autour de mon nouveau livre, pour une dédicace, un échange. Je vous attends samedi prochain", a-t-elle indiqué à ses fans.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour rencontrer et discuter avec l'actrice révélée à l'âge de 14 ans en 1980 , dont la vocation est de réaliser les rêves d'enfants atteints de maladies graves et s'occupe également de la protection des animaux.