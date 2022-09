Sophie Tapie : son nouveau compagnon célèbre dévoile l'intérieur de leur nouvel appartement à Biarritz, très cosy

Alors qu'elle a récemment officialisé sa séparation d'avec son époux Jean-Mathieu Marinetti, qu'elle avait épousé en août 2020 après cinq ans d'amour, Sophie Tapie a rapidement dévoilé sa nouvelle idylle. En couple avec son nouveau compagnon Baptiste Germain, la fille du regretté Bernard Tapie (mort le 3 octobre 2021 à 78 ans) semble sur un petit nuage. Tout va très vite entre la chanteuse et son nouveau boyfriend, le rugbyman de 21 ans. Le 14 août dernier, elle a d'ailleurs fait savoir sur Instagram qu'elle a franchi une nouvelle étape avec lui : emménager ensemble. Et ce dimanche 4 septembre, c'est le sportif originaire de Bordeaux qui a dévoilé l'intérieur de leur nouvel appartement à Biarritz, si cosy.

Une décoration d'intérieur que le couple a dû penser à deux. Un joli tapis, deux canapés, un salon et un coin cuisine, le tout entre quelques couleurs et des teintes nude : tout a été parfaitement réussi. Cet ensemble doit permettre à Sophie Tapie et Baptiste Germain de vivre de beaux instants dans leur nouveau nid d'amour. Alors que le rugbyman a partagé cette photo de chez eux, à Biarritz, où il a signé un contrat jusqu'en 2025, avec la mention "New Home", sa compagne, elle, est à Paris. C'est en effet ce que révèle un de ses derniers partages en story. Chevelure bien blonde, jean et t-shirt looké, elle apparaît plus souriante que jamais pour un mirror selfie. La jeune femme est épanouie et ne peut le cacher.

Quelles sont ses relations avec son ex-mari ?

C'est le 3 août dernier que Sophie Tapie a dévoilé pour la première fois l'identité de son chéri sur Instagram. Le couple est apparu collé, complice, en plein câlin face à la mer. "#nousdeuxcontrelerestedumonde", a-t-elle choisi pour légende. Quelques mois plus tôt seulement, elle annonçait à ses abonnés son divorce avec Jean-Mathieu Marinetti. Une révélation choc puisque le couple semblait prêt à surmonter toutes les épreuves, parmi lesquelles celle du deuil terrible de la mort de Bernard Tapie. "5 ans d'amour qui vont se transformer d'un commun accord, et je l'espère 100 ans d'amitié. L'année n'a été simple pour personne. C'est une page qui se tourne pour en écrire de nouvelles, certes différentes, mais nous le savons, avec encore beaucoup de rire et d'amour, d'un autre genre. Merci à vous tous de respecter notre choix. La vie est belle et doit continuer ainsi. Love you", a néanmoins précisé l'ex-talent de The Voice, rappelant que leur complicité était restée intacte.