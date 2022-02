Sophie Tapie : Un anniversaire déjanté dans un lieu cher à son défunt père Bernard...

Le 20 février 2022, Sophie Tapie a célébré ses 34 ans. Sept jours plus tard, la fille de Bernard Tapie a partagé une photographie de sa soirée d'anniversaire qui semble s'être déroulée dans le mythique hôtel particulier du regretté Boss, au 52 rue des Saints Pères à Paris.

Sur le cliché, on découvre la soeur de Stéphane Tapie dans une cuisine en chantier et au milieu d'un meuble défoncé, entourée de nombreuses bouteilles d'alcool. "34 years later... Think everyday is better" ("34 ans plus tard... Pensez que chaque jour est meilleur") a -telle écrit en légende accompagné des hashtags #aboutlastnight #52ruedessaintsperes #lastparty.