Sophie Thalmann au ski : moment de complicité avec son adorable Robin, de rares images dévoilées

Sophie Thalmann a profité des fêtes de fin d'année pour passer de nouveaux moments précieux en famille. Le 31 décembre 2022, celle qui a été élue Miss France 1998 a partagé de rares photos en compagnie de ses enfants durant leurs vacances.

A l'instar de nombreuses personnes, Sophie Thalmann a souhaité profiter des fêtes de fin d'année au ski. Bien entendu, c'est avec sa joyeuse tribu qu'elle s'est rendue à ce beau séjour. Et elle n'a pas manqué d'immortaliser quelques moments pour sa communauté Instagram. Sur la première photo, la mère de famille de 46 ans embrasse tendrement l'un de ses enfants. Robin (5 ans) semble-t-il. Et, après avoir publié quelques clichés de paysages enneigés, c'est une nouvelle photo de son plus jeune fils allongé dans la neige, en tenue de ski, qu'elle a mise en ligne. "Ce que les gens préfèrent dans le ski... c'est la montagne , l'air pur et la vitesse. Moi, c'est quand je retire mes chaussures et la raclette ! Et vous ?", peut-on lire en légende de la publication.

Cette fois, Mika (14 ans) et Charlie (17 ans) ou encore son mari, le jockey belge Christophe Soumillon, ne sont pas apparus en photo. Mais pour souhaiter un joyeux Noël à ses abonnés, elle avait notamment publié une vidéo sur laquelle ils sont en train de skier. "Merry Christmas. Que l'esprit de Noël soit dans vos. Pensée à toutes les personnes qui sont seules. Il y a 5 ans j'étais dans mon lit d'hôpital avec un bras cassé suite à un accident de ski, ce n'est plus qu'un vilain souvenir mais quelle tristesse de m'être retrouvée seule aux urgences dans cet état... Alors j'espère que le père Noël vous a gâté et que vous profitez de cette belle journée", a-t-elle écrit.