Sophie Thalmann : Soirée mère-fille avec Charlie, 16 ans, son portrait craché

Qui a dit que les petits tours en péniche à Paris n'étaient faits que pour les touristes ? Ce mercredi 29 juin avait lieu l'une des croisières Miraculous, en clin d'oeil au dessin animé du même nom. Au programme : une balade immersive d'une heure sur la Seine face aux plus beaux monuments historiques de Paris avec les deux héros Lady Bug et Chat noir. À l'embarquement en ce milieu de semaine se trouvait la comédienne Shirley Bousquet, en famille ! Fait rare, la star d'Un si grand soleil était venue accompagnée de Charles-Henri, l'homme qui partage sa vie et de leur fils de 4 ans, Soren. Mais il n'y a pas que l'ex-actrice de Sous le soleil qui avait compté sur ses enfants.

Miss France 1998 était également de la partie ! En effet, Sophie Thalmann, 46 ans, crinière blonde dorée par les derniers rayons du soleil, jogging rouge, t-shirt blanc et baskets au pied, avait ramené sa fille avec elle : Charlie, 17 ans. Et pas de doute, à voir leur ressemblance, la jeune femme est bien la fille de sa maman ! Silhouette élancée, chevelure de rêve et sourire à tomber, Charlie a hérité des gènes de sa mère. Reste à savoir si elle suivra ses pas dans le monde des Miss.

Charlie est le premier fruit de l'amour né entre Sophie Thalmann et Christophe Soumillon, jockey de 41 ans dont elle partage la passion pour les chevaux. L'animatrice a ensuite donné naissance à deux garçons : Mika, 13 ans et Robin, 5 ans dont elle donne des nouvelles (beaucoup trop mignonnes) sur les réseaux sociaux. Si la vie de parents n'a pas toujours été simple pour les tourtereaux, Sophie Thalmann et Christophe Soumillon se sont serré les coudes : "Je ne chôme pas avec la course aux rendez-vous chez les spécialistes : ma fille est dyscalculique [trouble de l'apprentissage numérique, ndlr] et mon fils est dyslexique" confiait-elle l'année dernière.