Soprano inaugure sa statue de cire chez Grévin, l'émotion de son amie Amel Bent

Fanatiques de statues de cire, votre jour de gloire est arrivé. Ou plutôt le sien. À 40 ans, Soprano a eu droit à un bien joli égard de la part du célèbre musée Grévin de Paris, puisqu'un personnage à son effigie vient de rejoindre la bande artificielle. Le 19 septembre 2019, le chanteur s'est donc rendu dans le 9e arrondissement de notre capitale pour inaugurer son double factice : une cérémonie présentée, pour une poignée de veinards, par deux animateurs de renom, Nikos Aliagas et Stéphane Bern.

Il faut reconnaître que la ressemblance entre l'homme et sa statue est troublante. Pour tenter de dénicher le vrai du faux, Jeff Panacloc, Daniela Lumbroso et Yves Delhommeau (directeur général du musée Grévin) avaient fait le déplacement jusqu'à la salle d'exposition. Également présente, Amel Bent, grande complice de Soprano dans l'émission The Voice Kids, qui s'est montrée particulièrement bouleversée devant l'honneur accordé au chanteur. "L'émotion, écrit-elle sur son compte Instagram. Je suis si heureuse d'être auprès de mon ami en présence de sa famille, pour célébrer son entrée à Grévin ! Il est tellement humain, honnête."

La famille de Soprano n'a pourtant pas pu être au complet ce jour-là. Et pour cause. À la fin de l'année 2017, l'artiste révélait qu'outre les trois enfants qu'il a eus avec son épouse Alexia – Inaya (née en 2007), Lenny (en 2009) et Luna (en 2012) –, il était père d'un fils placé contre son gré. "Aujourd'hui, si nous devons reprendre contact, cela ne pourrait venir que de lui, expliquait-il au Parisien. Moi, je n'en ai pas le droit. C'est très compliqué, même si j'ai réussi à apaiser la situation avec la personne avec qui j'ai eu cet enfant."