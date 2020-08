Soprano : Qui est sa femme Alexia M'Roumbaba ?

"Au début, elle ne voulait pas de moi", voilà comment débute la belle et grande histoire d'amour qui unit Soprano à Alexia M'Roumbaba. Aujourd'hui, ils viennent de fêter leurs quatorze ans de mariage. Ensemble, ils ont accueilli trois enfants : Inaya (12 ans), Lenny (11 ans) et Luna (8 ans). Le rappeur, plutôt discret sur sa vie de famille, est revenu sur sa rencontre avec son épouse dans les colonnes du Parisien.

"Au début, elle ne voulait pas de moi car je faisais de la musique. C'est moi qui l'ai grattée (rires). Elle cherchait un mec à la maison et moi, je ne suis pas là. Après, elle reste avec moi parce que je suis trop beau gosse [il explose de rire, NDLR]. Si j'ai un problème un jour dans mon couple, je ne veux pas que tout le monde s'en mêle", avait-il confié.

Alexia et Saïd (le vrai prénom de l'artiste) se sont rencontrés alors que Soprano commençait tout juste sa carrière de rappeur, avec le groupe familial Psy4 de la rime.

Protéger son épouse

Une chose est sûre : on ne risque pas de voir le visage d'Alexia M'Roumbaba dans la presse, ni ailleurs. Certains médias lui attribuent des origines comoriennes, comme son mari, alors que d'autres évoquent des racines italiennes et espagnoles. "Je la protège et refuse la couverture des magazines people. Ma femme n'a rien demandé, elle est juste tombée amoureuse d'un mec connu", avait-il indiqué au Parisien, en novembre 2018.

Ça ne l'empêche pas forcément de parler d'Alexia dans ses textes. "C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure où un rap très dur est mis en avant, c'est plus difficile de faire une chanson où tu parles de l'amour de ta fille. Mais moi, je ne réfléchis pas vingt fois. Il n'y a aucune bataille. Je suis comme ça, donc je le fais. Faire une chanson où je dis que j'aime ma femme, j'aime ma fille, c'est moi, point barre", a expliqué Soprano à Purebreak en 2014.

Quoi qu'il en soit, quand Soprano rentre à la maison et qu'il retrouve sa femme et ses enfants, il redevient un père de famille lambda. C'est aussi pour cela qu'il a choisi de les protéger. "Il n'y a pas de photos d'eux sur internet. Ils n'ont pas choisi cette vie. Ils n'ont rien demandé. Quand je rentre chez moi, j'essaie d'avoir une vie normale et de garder les pieds sur terre. Mes disques d'or sont à la cave. J'amène mes enfants à l'école...", avait-il détaillé à Télé Loisirs.