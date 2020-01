Soprano "sur les rotules physiquement et psychologiquement" : son grand aveu

En mars 2019, Soprano donnait le coup d'envoi de son Phoenix Tour, la plus grande tournée de sa carrière. Le chanteur de 40 ans avait prévu de la conclure au mois de décembre mais parce que l'appel du public était bien trop fort, il a rajouté sept nouvelles dates pour 2020. "Salut les amis! Cette semaine nous terminons cette incroyable tournée du Phoenix Tour avec beaucoup d'émotion. (...) on a remis 7 ultimes dates cet été avant que le Phoenix parte chercher les étoiles !", avait-il informé ses fans le 19 décembre dernier. Puis, après cette annonce, est venu le temps du break bien mérité, pour se reposer et surtout profiter de sa famille pour les fêtes de fin d'année. Soprano est marié depuis 2006 à Alexia, d'origine comorienne comme lui. Ils sont les parents de trois enfants : Inaya, née en 2007, Lenny, en 2009, et Luna, en 2012.

Ainsi, durant plusieurs jours, l'interprète de Clown, Mon Everest, En feu, Le Coach, Fragile, Roule, À la vie à l'amour... a pris ses distances avec les réseaux sociaux pour recharger au maximum les batteries. Vendredi 3 janvier 2020, Soprano a fait son grand retour, avouant aux 1,7 million de personnes qui le suivent sur Instagram qu'il est "sur les rotules physiquement et psychologiquement", "au point d'avoir été malade la moitié de [s]es vacances". "Il a fallu que je me coupe de tout (téléphone, travail , musique...) et être exclusivement auprès de ma famille (qui a tellement souffert de mon absence ) pour pouvoir prendre du recul sur cette extraordinaire année 2019", explique-t-il.

Malgré toute cette fatigue accumulée au fil des mois, le chanteur ne regrette pas tout ce temps passé en tournée, auprès de son public à qui il doit beaucoup. Soprano est tant apprécié qu'il a fini quatrième du dernier classement des personnalités préférées des Français établi par le JDD, derrière Jean-Jacques Goldman, Omar Sy et Dany Boon pour les personnalités masculines. "Je n'ai pas de mot assez fort pour exprimer ma gratitude envers vous, envers vos mots lumineux et si pleins d'amour pour mon équipe et moi, j'en ai des frissons...", ajoute-t-il.