Soprano entouré de Slimane, Vitaa, Black M... pour un show prônant la tolérance

Le 19 octobre, Soprano mettait le feu à Agadir, au Maroc, à l'occasion de sa carte blanche dans le cadre du Concert pour la tolérance, qui fête cette année sa 13e édition. Un événement filmé par W9 et qui est proposé aux téléspectateurs le 16 novembre dès 21h05.

Le populaire chanteur Soprano et ses invités avaient débarqué le 18 octobre pour les répétitions de ce show présenté par Jérôme Anthony et Erika Moulet, depuis la plage d'Agadir. Un grand concert produit par Electron Libre Productions en partenariat avec 2M et coorganisé par l'Association pour la tolérance. Sur scène, il faudra ainsi compter sur la présence de Slimane et Vitaa pour défendre leur album de duos, Kids United, New Gypsies, DJ Mr ID, Richard Orlinski, DJ Michael Canitrot, Soolking ainsi qu'Awa Imani, Nora Fatehi, L'Artiste, Dadju, Black M (Alpha Diallo), Douzi, Fnaïre, Coach Krees De Almeida et Patrick Fiori.

Parmi les autres invités, repérés en coulisses, il y avait aussi l'animateur Bernard Montiel (RFM est partenaire du concert), Yannis Chebbi ou encore Aziz Akhannouch (ministre marocain de l'Agriculture et de la Pêche), Jean-Robert Reznik...

Devant 220 000 personnes, les artistes ont fait vivre de belles valeurs telles que le respect, la fraternité et la paix. "Nous souhaitions mettre en avant les valeurs du partage et du vivre-ensemble. C'est pourquoi nous avons pensé à Soprano, qui défend ces valeurs tout au long de l'année C'est quelqu'un d'authentique et de généreux. Cela faisait sens. Nous avons ensuite réfléchi à l'associer avec ses amis et essayé de créer quelque chose de fraternel, avec des duos et des trios inédits, autour de ses titres", avait expliqué Delphine Raisin, directrice de l'unité musique du groupe M6, en marge du concert, à Puremedias.com.

Thomas Montet